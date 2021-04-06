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Кличко об ограничениях транспорта в Киеве: другого способа сдержать COVID-19 нет

Автор: Наталья Скороход

Ограничения в работе транспорта в Киеве - это единственный способ прервать цепочку распространения коронавируса. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Кличко, городские власти Киева специально ввели локдаун и ограничения в транспорте. Это было сделано для того, чтоб предотвратить распространение коронавируса.

"Мы специально объявили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв такой передачи инфекции", - говорит Кличко.

По его словам, такое решение было принято в результате консультаций с Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний и способов их распространения (Берлин).

"Я постоянно консультируюсь с Институтом Коха и многие страны Европы сейчас пришли к таким ограничениям", - объяснил Кличко.

По его словам, есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение коронавируса. Первый - вакцинация, второй - прерывание цепочки передачи инфекции. Поэтому городские власти столицы решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку. Теперь перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева - медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и другие.

"Мы раздали 500 тысяч пропусков", - уточнил Кличко.

Напомним, в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что у Зеленского отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтоб городские власти решили проблему с недостатков пропусков.

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