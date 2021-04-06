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Кличко про обмеження транспорту в Києві: іншого способу стримати COVID-19 немає

Автор: Наталья Скороход

Обмеження в роботі транспорту в Києві - це єдиний спосіб перервати ланцюжок поширення коронавірусу. Таку думку висловив мер Києва Віталій Кличко.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За словами Кличка, міська влада Києва спеціально ввела локдаун та обмеження в транспорті. Це було зроблено для того, аби запобігти поширенню коронавірусу.

"Ми спеціально оголосили локдаун і обмеження у переміщенні транспортом. Це єдиний шлях, який на сьогодні забезпечить розрив такої передачі інфекції", - каже Кличко.

За його словами, таке рішення було прийнято в результаті консультацій з Інститутом імені Роберта Коха, який займається вивченням інфекційних захворювань та способів їх поширення (Берлін).

"Я постійно консультуюся з Інститутом Коха і багато країн Європи зараз прийшли до таких обмежень", - пояснив Кличко.

За його словами, є два способи, завдяки яким можна зупинити поширення коронавірусу. Перший - вакцинація, другий - переривання ланцюга передачі інфекції. Тому міська влада столиці вирішила ввести обмеження в транспорті, щоб перервати цей ланцюжок. Тепер переміщатися в громадському транспорті можуть тільки ті, хто має відношення до забезпечення життєдіяльності Києва - медики, військові, поліція, працівники комунальних підприємств та інші.

"Ми роздали 500 тисяч перепусток", - уточнив Кличко.

Нагадаємо, у Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського відреагували на ситуацію з транспортом у Києві. Там наполягають, аби міська влада вирішила проблему з дефіцитом пропусків.

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