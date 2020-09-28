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В Украине 2671 новый случай коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 28 сентября 2020 08:58
В Украине 2671 новый случай коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили небольшой спад числа новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился еще 2671 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Самая сложная эпидситуация в Киеве (+328), Харьковской области (+339), Одесской области (+203), Тернопольской области (+153), Волынской области (+143).

С начала пандемии в Украине выявили 201 305 случаев COVID-19. Также 3996 смертельных случаев (+37) и более 88 тысяч выздоровлений.

Напомним, с сегодняшнего дня вступило в силу обновленное карантинное зонирование. "Красную" зону значительно сузили, однако в ней остались город Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах находятся 12,8 тысячи человек, у которых подтвержден диагноз или есть подозрение на коронавирус.

Как известно, в Украине подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833.

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