UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение

Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко призывает центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступает за ограничение межобластного сообщения.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, ситуация в Украине, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.

По его словам, украинцы не придерживаются карантинных правил.

"Происходит бесконтрольное распространение вируса", - заявил Кличко.

Напомним, больше половины регионов Украины попали в "красную" зону карантина.

В "красной" зоне карантина Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкоЛокдаун
Читайте также
Наибольшее количество с начала пандемии: в Киеве за сутки COVID заболели 62 медика
В Турции коронавирусный антирекорд. Могут ввести полный локдаун во время Рамадана
Прогноз погоды