Кличко вимагає ввести повний локдаун в Україні і обмежити міжобласне сполучення

За його словами, ситуація в Україні, зокрема в Києві, значно погіршилась.

"Я звертаюсь до уряду негайно та невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами України має бути обмежено", - заявив він.

За його словами, українці не дотримуються карантинних правил.

"Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу", - заявив Кличко.