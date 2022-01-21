Кличко выздоровел от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитивный результат, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19", - написал он.

Виталий Кличко также отметил, что он вакцинирован от COVID-19, поэтому для него болезнь прошла быстро и легко.

"Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным. Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - уточнил мэр Киева.