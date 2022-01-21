UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кличко выздоровел от COVID-19

Автор: Ольга Белей

Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус после болезни. Заболевание протекало легко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитивный результат, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19", - написал он.

Виталий Кличко также отметил, что он вакцинирован от COVID-19, поэтому для него болезнь прошла быстро и легко.

"Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным. Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - уточнил мэр Киева.

Напомним, 17 января мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус. Он находился на самоизоляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус