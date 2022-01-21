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Кличко одужав від COVID-19

Автор: Ольга Белей

Мер Києва Віталій Кличко отримав негативний тест на коронавірус після хвороби. Захворювання протікало легко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кличко.

"Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. З досвіду подолання штаму "Омікрон". Він підступний тим, що у нього симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. У минулі вихідні зробив його вдома і, отримавши позитивний результат, в понеділок поїхав до лікарні. ПЛР підтвердив COVID-19", - написав він.

Віталій Кличко також зазначив, що він вакцинований від COVID-19, тому для нього хвороба пройшла швидко і легко.

"Оскільки у мене два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим. Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає", - уточнив мер Києва.

Нагадаємо, 17 січня мер Києва Віталій Кличко отримав позитивний тест на коронавірус. Він перебував на самоізоляції.

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Коронавірус