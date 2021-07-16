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Количество COVID-случаев в Украине продолжает расти: за сутки 737 новых больных

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 15 июля, в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случая коронавируса. Болезнь, в частности, подтвердили у 50 детей и 16 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 422 человека, умерли 17 человек, выздоровели 616 человек.

За сутки протестировано более 40 тысяч человек различными методами. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Напомним, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

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