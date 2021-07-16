Кількість COVID-випадків в Україні продовжує зростати: за добу 737 нових хворих

Протягом минулої доби, 15 липня, в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусу. Хворобу, зокрема, підтвердили у 50 дітей та 16 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Так, за минулу добу госпіталізовано 422 людини, померли 17 людей, одужали 616 людей.
За добу протестовано понад 40 тисяч людей різними методами. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".