Количество ежедневно растет. Уже 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне 

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Луганская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

В частности, во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом. Худшие показатели имеет Луганская область - 742, Черновицкая - 738 и Харьковская - 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 86,6%, Херсонской - 78,7% и Запорожской - 71,8%.

Хотя этот показатель не должен превышать более 50%.