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Количество ежедневно растет. Уже 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне 

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 8 октября, 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Луганская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

В частности, во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом. Худшие показатели имеет Луганская область - 742, Черновицкая - 738 и Харьковская - 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 86,6%, Херсонской - 78,7% и Запорожской - 71,8%.

Хотя этот показатель не должен превышать более 50%.

Напомним, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.

Добавим, что в Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки - 16 362 заражения.

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