Количество ежедневно растет. Уже 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне 

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 8 октября, 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:
В частности, во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом. Худшие показатели имеет Луганская область - 742, Черновицкая - 738 и Харьковская - 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.
Кроме того, в некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 86,6%, Херсонской - 78,7% и Запорожской - 71,8%.
Хотя этот показатель не должен превышать более 50%.
Напомним, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.
Добавим, что в Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки - 16 362 заражения.