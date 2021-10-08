Кількість щодня зростає. Вже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні 

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Луганська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, в деяких з вище вказаних регіонів перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%.

Хоча цей показник не маж перевищувати більш як 50%.