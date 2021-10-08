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Кількість щодня зростає. Вже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні 

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 8 жовтня, 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Луганська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька.

Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, в деяких з вище вказаних регіонів перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%.

Хоча цей показник не маж перевищувати більш як 50%.

Нагадаємо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

Додамо, що в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу 16 362 зараження.

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