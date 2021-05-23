Количество прививок от COVID-19 за последние сутки упало до 3,5 тысяч
За прошедшие сутки, 22 мая, в Украине против COVID-19 привито 3 503 человек. Накануне прививки сделали 17 583 лицам.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным пресс-службы, за последние сутки одну дозу получили 1 022 человека, полностью иммунизированы - 2 481 человек. В течение суток работали 89 мобильных бригад, 144 пункта прививок.
С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 74 783 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 052 814 прививок.
По состоянию на 22 мая 2021 года в очередь ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.
Напомним, в Украине последние сутки, 22 мая, зафиксировано 2 533 новых случаев заболеваний COVID-19.
По данным КМИС, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививка от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.