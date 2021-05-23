Кількість щеплень від COVID-19 за останню добу впала до 3,5 тисяч
Протягом минулої доби, 22 травня, в Україні проти COVID-19 щеплено 3 503 осіб. Напередодні щеплення зробили 17 583 особам.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За даними прес-служби, за останню добу одну дозу отримали 1 022 людини, повністю імунізовані - 2 481 людина. Протягом доби працювали 89 мобільних бригад, 144 пункти щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 033 особи, з них отримали 1 дозу - 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 74 783 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 052 814 щеплень.
Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.
Нагадаємо, в Україні останню добу, 22 травня, зафіксовано 2 533 нових випадків захворювань на COVID-19.
У квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.