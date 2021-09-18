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Количество растет: уже в 10 областях превышены показатели COVID-госпитализаций

Автор: Инна Собора

Сегодня, 18 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в десяти регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:

  • Винницкой - 66,3%
  • Днепропетровской - 69,0%
  • Закарпатской - 65,9%
  • Луганской - 71,5%
  • Львовской - 68,6%
  • Николаевской - 105,1%
  • Ровенской области - 82,5%
  • Сумской - 56,7%
  • Харьковской - 59,0%
  • Хмельницкой - 51,3%

Ранее сообщалось, что в Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.

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