Количество растет: уже в 10 областях превышены показатели COVID-госпитализаций

Сегодня, 18 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в десяти регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:
Ранее сообщалось, что в Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.