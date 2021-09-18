Кількість зростає: вже у 10 областях перевищені показники COVID-госпіталізацій

Сьогодні, 18 вересня, всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в десяти регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:
Раніше повідомлялося, що в Україні другий день поспіль понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу.