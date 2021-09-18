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Кількість зростає: вже у 10 областях перевищені показники COVID-госпіталізацій

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 18 вересня, всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в десяти регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:

  • Вінницькій - 66,3%
  • Дніпропетровській - 69,0%
  • Закарпатській - 65,9%
  • Луганській - 71,5%
  • Львівській - 68,6%
  • Миколаївській - 105,1%
  • Рівненській області - 82,5%
  • Сумській - 56,7%
  • Харківській - 59,0%
  • Хмельницькій - 51,3%

Раніше повідомлялося, що в Україні другий день поспіль понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу.

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