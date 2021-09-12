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Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине растет: Минздрав обновил данные

Автор: Александр Белоус

За субботу, 11 сентября, в Украине 74 444 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы - 45 274 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

По данным министерства, в течение суток работали: 579 мобильных бригад, 1 722 пункта прививки; 383 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу - 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.

Напомним, по состоянию на конец августа в Украине суммарно уже завезли 19,2 млн доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться.

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