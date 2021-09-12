Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні зростає: МОЗ оновив дані

За суботу, 11 вересня, в Україні 74 444 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 29 170 людей, повністю імунізовані - 45 274 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За даними міністерства, протягом доби працювали: 579 мобільних бригад, 1 722 пункти щеплення; 383 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 889 812 людей, з них отримали одну дозу - 5 889 810 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 665 796 щеплень.
Нагадаємо, станом на кінець серпня в Україну сумарно вже завезли 19,2 млн доз вакцин і поставки будуть постійно продовжуватися.