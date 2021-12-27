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Количество заражений падает. В Украине за вчера менее 2 тысяч новых COVID-случаев

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Украина, Понедельник 27 декабря 2021 08:21
Количество заражений падает. В Украине за вчера менее 2 тысяч новых COVID-случаев Фото: в Украине подтвердили менее 2000 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили еще 1 864 случая заражения коронавирусом. В то же время это меньше, чем количество случаев, подтвержденных днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Среди новых больных коронавирусом - 138 детей и 12 медицинских работников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1053 человека;
  • умерли - 133 человека;
  • выздоровели - 4527 человек.

Вчера в Украине сделали 25616 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР - 8899;
  • методом ИФА - 1881;
  • экспресс - тест на антиген - 14836.

В общем, с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели 3 432 739, а умерли - 94 971 человек.

Напомним, 25 декабря в Украине подтвердили 2,8 тысячи новых случаев коронавируса.

А днем ранее было зафиксировано более 5 тысяч новых случаев заражения.

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