Кількість заражень падає. В Україні за вчора менше 2 тисяч нових COVID-випадків
Фото: в Україні підтвердили менше 2000 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 26 грудня, підтвердили ще 1 864 випадки зараження коронавірусом. Водночас це менше, ніж кількість випадків, підтверджених днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Серед нових хворих на коронавірус - 138 дітей та 12 медичних працівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 1053 особи;
- померли - 133 людини;
- одужали - 4527 осіб.
Вчора в Україні зробили 25616 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР - 8899;
- методом ІФА - 1881;
- експрес-тест на антиген - 14836.
Загалом, з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 3 646 988 людей, одужали 3 432 739, а померли - 94 971 людина.
Нагадаємо, 25 грудня в Україні підтвердили 2,8 тисячі нових випадків коронавірусу.
А днем раніше було зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків зараження.