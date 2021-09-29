UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

До конца недели инновационные COVID-лекарства будут в каждой области, - Минздрав

Автор: Артур Родивилов

К концу этой недели инновационные препараты для лечения коронавируса поступят в каждую область Украины. В регионы планируют завести Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Минздра Александра Комарида.

Эти инновационные препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 - Бамланивимаб и Этесевимаб. Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза... К концу этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - отметил Комарида.

Первый заместитель министра добавил, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит лекарства, которые имеют прямое действие на COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус