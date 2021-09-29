До конца недели инновационные COVID-лекарства будут в каждой области, - Минздрав

Эти инновационные препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 - Бамланивимаб и Этесевимаб. Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза... К концу этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - отметил Комарида.

Первый заместитель министра добавил, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.