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До кінця тижня інноваційні COVID-ліки будуть у кожній області, - МОЗ

Автор: Артур Родивилов

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу надійдуть в кожну область України. У регіони планують завести Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови МОЗ Олександра Комарида.

Ці інноваційні препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіда", - зазначив Комарида.

Перший заступник міністра додав, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає ліки, які мають пряму дію на COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус