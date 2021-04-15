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Коронавирус в Киеве: в КГГА рассказали, когда ослабят карантин

Автор: Наталья Скороход

Говорить об ослаблении локдауна в Киеве еще рано. Об этом рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

По словам чиновника, благодаря строгому карантину, ситуация COVID-19 в Киеве стабилизировалась, однако говорить о смягчении локдауна еще рано.

"На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина", - говорит Поворозник.

По его словам, ослабление карантина в столице будет возможно в случае снижения загруженности больничных коек с кислородом в больницах города.

"Для "оранжевой" зоны загруженность COVID-кроватей с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение", - объяснил чиновник.

Как известно, жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля. Такое решение приняли городские власти из-за сложной ситуации с COVID-19 в столице.

Напомним, в Минздраве поддержали решение киевских властей о продолжении жесткого карантина. Там считают, что Киев является зоной высокого риска заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Киеве коронавирусом тяжело болеют даже дети. Мэр города Виталий Кличко показал видео из детской больницы.

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