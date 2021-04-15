Коронавірус у Києві: КМДА розповіли, коли послаблять карантин

За словами чиновника, завдяки жорсткому карантину, ситуація COVID-19 у Києві стабілізувалася, однак говорити про пом'якшення локдауну ще рано.

"На сьогодні ми в "червоній" зоні. Майже два тижні обмежень дали нам можливість стабілізувати ситуацію, але вони ще не дали нам можливості приймати рішення про вихід або пом'якшення карантину", - говорить Поворозник.

За його словами, ослаблення карантину в столиці буде можливо в разі зниження завантаженості лікарняних ліжок з киснем в лікарнях міста.

"Для "помаранчевої" зони завантаженість COVID-ліжок з киснем повинна бути не більше ніж 65%. Тоді будемо приймати рішення", - пояснив чиновник.

Як відомо, жорсткий карантин у Києві продовжили до 30 квітня. Таке рішення прийняла міська влада через складну ситуацію з COVID-19 в столиці.