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Коронавірус у Києві: КМДА розповіли, коли послаблять карантин

Автор: Наталья Скороход

Говорити про ослаблення локдауну в Києві ще зарано. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

За словами чиновника, завдяки жорсткому карантину, ситуація COVID-19 у Києві стабілізувалася, однак говорити про пом'якшення локдауну ще рано.

"На сьогодні ми в "червоній" зоні. Майже два тижні обмежень дали нам можливість стабілізувати ситуацію, але вони ще не дали нам можливості приймати рішення про вихід або пом'якшення карантину", - говорить Поворозник.

За його словами, ослаблення карантину в столиці буде можливо в разі зниження завантаженості лікарняних ліжок з киснем в лікарнях міста.

"Для "помаранчевої" зони завантаженість COVID-ліжок з киснем повинна бути не більше ніж 65%. Тоді будемо приймати рішення", - пояснив чиновник.

Як відомо, жорсткий карантин у Києві продовжили до 30 квітня. Таке рішення прийняла міська влада через складну ситуацію з COVID-19 в столиці.

Нагадаємо, у МОЗ підтримав рішення київської влади про продовження жорсткого карантину. Там вважають, що Київ є зоною високого ризику зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у Києві на коронавірус важко хворіють навіть діти. Мер міста Віталій Кличко показав відео з дитячої лікарні.

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