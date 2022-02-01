Коронавирусом в Украине заразились более 30 тысяч человек, - суточная статистика

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 30 768 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 2069 человек; летальных исходов - 192; выздоровели - 8 835 человек. Протестировали методом ПЦР - 67 886 человек, методом ИФА - 6074, экспресс-тестами - 56 700.

Больше всего новых заражений во Львовской (3411), Харьковской (1977) областях, а также в Киеве (2363).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 095 263 человека; выздоровели - 3 631 580 человек; летальных случаев - 100 395.