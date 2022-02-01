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Коронавірусом в Україні заразились більше 30 тисяч людей, - добова статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 30 768 людей. Найбільше нових заражень в Львівській, Харківській областях, а також в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 2 069 осіб; летальних випадків - 192; одужали - 8 835 осіб. Протестували методом ПЛР - 67 886 осіб, методом ІФА - 6074, експрес-тестами - 56 700.

Найбільше нових заражень в Львівській (3411), Харківській (1977) областях, а також в Києві (2363).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 095 263 особи; одужали - 3 631 580 осіб; летальних випадків - 100 395.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи варто українцям розраховувати на завершення пандемії коронавірусу.

Зазначимо, штам "Омікрон" виявлений у 20 областях України.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус