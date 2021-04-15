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"Красная зона" карантина сместилась на восток Украины

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 13:17
"Красная зона" карантина сместилась на восток Украины Фото: "красная зона" карантина в Украине переместилась (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Красная зона" адаптивного карантина в Украине сместилась на восток страны. Ситуация с коронавирусом в западных регионах улучшается.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

По его словам, на сегодня Украина уже прошла пик заболеваемости в ходе третьей волны COVID.

"Сейчас мы наблюдаем спад, две области - Ивано-Франковская и Закарпатская - вышли из "красной зоны". Зато "красная зона" больше сместилась на восток Украины", - отметил Родина.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также добавились Полтавская, Сумская и Харьковская области.

До этого в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы, где ситуация с COVID остается "сверхсложной".

По словам министра Максима Степанова, самые большие проблемы наблюдаются в Киеве, Киевской, Львовской и Полтавской областях.

"Ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", - заявил он.

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