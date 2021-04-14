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"Красная" зона: в Запорожье вводят спецпропуска для проезда в транспорте

Новина українською → Запорожье, Среда 14 апреля 2021 21:19
"Красная" зона: в Запорожье вводят спецпропуска для проезда в транспорте Фото: городской автобус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Запорожье для проезда в общественном транспорте с 16 апреля вводят спецпропуска. Решение принято городской комиссией по технологической и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook.

По его словам, с пятницы, 16 апреля, городской общественный транспорт будет работать без ограничений по времени, но исключительно по справкам установленного образца. К своему посту мэр опубликовал образец справки и добавил ссылку, по которой его можно скачать.

Буряк подчеркнул, что после вступления в силу решения городской комиссии ТЭБ и ЧС воспользоваться общественным транспортом смогут "только работники так называемой критичной инфраструктуры". В этот перечень вошли: сотрудники сферы образования, соцработники, медики, а также нуждающиеся в медпомощи, включая пациентов гемодиализного центра, и родители, которым нужно отвезти детей в садик.

"Подчеркиваю, что медики имеют первоочередное право на подъезд!" – уточнил мэр.
&quot;Красная&quot; зона: в Запорожье вводят спецпропуска для проезда в транспорте

Фото: образец спецпропуска в Запорожье (facebook.com/Владимир_Буряк)

Напомним, в больницах "красного" Запорожья заканчиваются места для больных коронавирусом пациентов. Средняя загруженность городских больниц превышает 70 процентов, а в двух больницах заполнено 90% койко-мест.

Отметим, ранее в Запорожье ограничили работу общественного транспорта. Транспорт будет ходить только утром и вечером.

Как писало РБК-Украина, работу общественного транспорта могут ограничить и на территории области.

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