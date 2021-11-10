"Красная" зона в Украине. В каких регионах заболеваемость COVID продолжает расти
По состоянию на 10 ноября в Украине 17 областей остаются в "красной" карантинной зоне. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
Больше всего новых случаев за сутки 9 ноября зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).
На сегодняшний день в "красной" зоне остаются:
- Киев - на 69,1% заполнены койки с кислородом;
- Волынская область - на 67%;
- Днепропетровская область - 65,4%;
- Донецкая область - 84,5%;
- Житомирская область - 69,1%;
- Ивано-Франковская область - на 75%;
- Запорожская область - 74,3%;
- Киевская область - 60,6%;
- Луганская область - 52,3%;
- Львовская область - 73%;
- Николаевская область - 81,1%;
- Одесская область - 75,3%;
- Ровенская область - 73,1%;
- Сумская область - 76,6%;
- Херсонская область - 64,4%;
- Хмельницкая область - 76,1%;
- Черниговская область - 76,2%.
Регионы "оранжевой" зоны:
- Винницкая область - койки с кислородом заполнены на 67,1%;
- Закарпатская область - 64,9%;
- Полтавская область - 61,9%;
- Харьковская область - 64,8%;
- Черкасская область - 59,2%;
- Черновицкая область - 48,7%.
В "желтой" карантинной зоне остались:
- Кировоградская область - 49,9%;
- Тернопольская область - 56,8%.
При этом уровень тестирования граждан на коронавирус растет во всех регионах.
Напомним, в Украине за сутки 9 ноября заразились коронавирусом 23 283 человека, а более 800 умерли.
Также по состоянию на 10 ноября в стране вакцинировали более 267 тысяч человек.