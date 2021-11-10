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"Красная" зона в Украине. В каких регионах заболеваемость COVID продолжает расти

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Украина, Среда 10 ноября 2021 10:13
"Красная" зона в Украине. В каких регионах заболеваемость COVID продолжает расти Фото: в Украине большинство регионов остаются в красной зоне (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 10 ноября в Украине 17 областей остаются в "красной" карантинной зоне. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Больше всего новых случаев за сутки 9 ноября зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).

На сегодняшний день в "красной" зоне остаются:

  • Киев - на 69,1% заполнены койки с кислородом;
  • Волынская область - на 67%;
  • Днепропетровская область - 65,4%;
  • Донецкая область - 84,5%;
  • Житомирская область - 69,1%;
  • Ивано-Франковская область - на 75%;
  • Запорожская область - 74,3%;
  • Киевская область - 60,6%;
  • Луганская область - 52,3%;
  • Львовская область - 73%;
  • Николаевская область - 81,1%;
  • Одесская область - 75,3%;
  • Ровенская область - 73,1%;
  • Сумская область - 76,6%;
  • Херсонская область - 64,4%;
  • Хмельницкая область - 76,1%;
  • Черниговская область - 76,2%.

Регионы "оранжевой" зоны:

  • Винницкая область - койки с кислородом заполнены на 67,1%;
  • Закарпатская область - 64,9%;
  • Полтавская область - 61,9%;
  • Харьковская область - 64,8%;
  • Черкасская область - 59,2%;
  • Черновицкая область - 48,7%.

В "желтой" карантинной зоне остались:

  • Кировоградская область - 49,9%;
  • Тернопольская область - 56,8%.

При этом уровень тестирования граждан на коронавирус растет во всех регионах.

Напомним, в Украине за сутки 9 ноября заразились коронавирусом 23 283 человека, а более 800 умерли.

Также по состоянию на 10 ноября в стране вакцинировали более 267 тысяч человек.

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