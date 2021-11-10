"Красная" зона в Украине. В каких регионах заболеваемость COVID продолжает расти

Фото: в Украине большинство регионов остаются в красной зоне (Getty Images)

По состоянию на 10 ноября в Украине 17 областей остаются в "красной" карантинной зоне. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.