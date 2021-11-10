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Червона зона в Україні. У яких регіонах захворюваність на COVID продовжує зростати

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Україна, Середа 10 листопада 2021 10:13
Червона зона в Україні. У яких регіонах захворюваність на COVID продовжує зростати Фото: в Україні більшість регіонів залишаються у червоній зоні (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 10 листопада в Україні 17 областей залишаються у "червоній" карантинній зоні. Захворюваність на коронавірус продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України.

Найбільше нових випадків за добу 9 листопада зафіксували у Києві (1740), Дніпропетровській області (1792), Одеській області (1572), Полтавській області (1591), Харківській області (1719).

На сьогоднішній день у "червоній" зоні залишаються:

  • Київ – на 69,1% заповнені ліжка з киснем;
  • Волинська область – на 67%;
  • Дніпропетровська область – 65,4%;
  • Донецька область – 84,5%;
  • Житомирська область – 69,1%;
  • Івано-Франківська область – на 75%;
  • Запорізька область – 74,3%;
  • Київська область – 60,6%;
  • Луганська область – 52,3%;
  • Львівська область – 73%;
  • Миколаївська область – 81,1%;
  • Одеська область – 75,3%;
  • Рівненська область – 73,1%;
  • Сумська область – 76,6%;
  • Херсонська область – 64,4%;
  • Хмельницька область – 76,1%;
  • Чернігівська область – 76,2%.

Регіони "помаранчевої" зони:

  • Вінницька область – ліжка з киснем заповнені на 67,1%;
  • Закарпатська область – 64,9%;
  • Полтавська область – 61,9%;
  • Харківська область – 64,8%;
  • Черкаська область – 59,2%;
  • Чернівецька область – 48,7%.

У "жовтій" карантинній зоні залишилися:

  • Кіровоградська область – 49,9%;
  • Тернопільська область – 56,8%.

При цьому рівень тестування громадян на коронавірус зростає у всіх регіонах.

Нагадаємо, в Україні за добу 9 листопада заразилися коронавірусом 23 283 особи, а понад 800 померло.

Також станом на 10 листопада в країні вакцинували понад 267 тисяч осіб.

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