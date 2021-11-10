Червона зона в Україні. У яких регіонах захворюваність на COVID продовжує зростати
Станом на 10 листопада в Україні 17 областей залишаються у "червоній" карантинній зоні. Захворюваність на коронавірус продовжує зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України.
Найбільше нових випадків за добу 9 листопада зафіксували у Києві (1740), Дніпропетровській області (1792), Одеській області (1572), Полтавській області (1591), Харківській області (1719).
На сьогоднішній день у "червоній" зоні залишаються:
- Київ – на 69,1% заповнені ліжка з киснем;
- Волинська область – на 67%;
- Дніпропетровська область – 65,4%;
- Донецька область – 84,5%;
- Житомирська область – 69,1%;
- Івано-Франківська область – на 75%;
- Запорізька область – 74,3%;
- Київська область – 60,6%;
- Луганська область – 52,3%;
- Львівська область – 73%;
- Миколаївська область – 81,1%;
- Одеська область – 75,3%;
- Рівненська область – 73,1%;
- Сумська область – 76,6%;
- Херсонська область – 64,4%;
- Хмельницька область – 76,1%;
- Чернігівська область – 76,2%.
Регіони "помаранчевої" зони:
- Вінницька область – ліжка з киснем заповнені на 67,1%;
- Закарпатська область – 64,9%;
- Полтавська область – 61,9%;
- Харківська область – 64,8%;
- Черкаська область – 59,2%;
- Чернівецька область – 48,7%.
У "жовтій" карантинній зоні залишилися:
- Кіровоградська область – 49,9%;
- Тернопільська область – 56,8%.
При цьому рівень тестування громадян на коронавірус зростає у всіх регіонах.
Нагадаємо, в Україні за добу 9 листопада заразилися коронавірусом 23 283 особи, а понад 800 померло.
Також станом на 10 листопада в країні вакцинували понад 267 тисяч осіб.