Из "красной" зоны карантина могут вывести одну из областей

В Украине могут в ближайшее время сократить " красную" зону карантина . В Закарпатской области улучшается ситуация с коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

По его словам, в области ситуация ежедневно улучшается: меньше инфицированных коронавирусом, меньше смертей, увеличивается количество коек.

"Сейчас находимся в "красной" зоне, но на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - сообщил он.

В ОГА заявили, что регион подходит к положительному показателю, чтобы перейти в "оранжевую" зону.