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З "червоної" зони карантину можуть вивести одну з областей

Новость на русском → Закарпаття, Понеділок 05 квітня 2021 11:45
З "червоної" зони карантину можуть вивести одну з областей Фото: у Закарпатській області покращується COVID-статистика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть найближчим часом скоротити "червону" зону карантину. У Закарпатській області покращується ситуація з коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

За його словами, в області ситуація щодня покращується: менше інфікованих коронавірусом, менше смертей, збільшується кількість ліжок.

"Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - повідомив він.

У ОДА заявили, що регіон підходить до позитивного показника, щоб перейти в "помаранчеву" зону.

Тим часом за показниками МОЗ, Хмельницька, Черкаська та Донецька області можуть потрапити в "червону" зону.

Нагадаємо, у Львові ситуація з коронавірусом не покращується. Мер міста Андрій Садовий допускає введення повного локдауну.

Зазначимо, сьогодні у Києві почав діяти посилений локдаун, від самого ранку на вулицях міста утворились великі затори.

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