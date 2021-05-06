"Красную" и "оранжевую" зоны сократили сразу на пять областей

Так, из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области. Первые три перешли в "желтую" зону, последняя - в "оранжевую".

Из "оранжевой" в "желтую" перешли также Днепропетровская и Ровенская области.

В итоге "красными" остаются лишь три области - Запорожская, Полтавская и Сумская. В "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев - в "желтой" зоне.