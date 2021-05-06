"Красную" и "оранжевую" зоны сократили сразу на пять областей

В Украине "красную" и "оранжевую" зоны карантина сократили сразу на пять областей. При этом "желтая" зона расширилась до 15 регионов.
Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения Украины.
Так, из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области. Первые три перешли в "желтую" зону, последняя - в "оранжевую".
Из "оранжевой" в "желтую" перешли также Днепропетровская и Ровенская области.
В итоге "красными" остаются лишь три области - Запорожская, Полтавская и Сумская. В "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев - в "желтой" зоне.
Отметим, вчера РБК-Украина писало, что в Украине не осталось ни одного региона, где была бы превышена норма госпитализаций пациентов с COVID.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
При этом еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.