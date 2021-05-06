"Червону" і "помаранчеву" зони скоротили відразу на п'ять областей

Так, з "червоної" зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Житомирська області. Перші три перейшли в "жовту" зону, остання - в "помаранчеву".

З "помаранчевої" в "жовту" перейшли також Дніпропетровська та Рівненська області.

У підсумку "червоними" залишаються лише три області - Запорізька, Полтавська та Сумська. У "помаранчевій" зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ - в "жовтій" зоні.