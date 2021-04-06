ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Червону" зону карантину можуть скоро скоротити: які регіони вийдуть з локдауну

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 09:45
"Червону" зону карантину можуть скоро скоротити: які регіони вийдуть з локдауну Фото: у МОЗ анонсували скорочення "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, сьогодні це 37%, повідомив Степанов.

"В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з "червоного" рівня (епіднебезпеки, - ред.)", - заявив міністр.

Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Нагадаємо, вчора в Києві почав діяти посилений локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19