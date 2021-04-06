"Червону" зону карантину можуть скоро скоротити: які регіони вийдуть з локдауну

У МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з " червоної" зони карантину .

За його словами, ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, сьогодні це 37%, повідомив Степанов.

"В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з "червоного" рівня (епіднебезпеки, - ред.)", - заявив міністр.