UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Красную" зону карантина могут завтра расширить: какая область под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

"Красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ровенская область на грани попадания в эту зону.

Об этом объявили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Радио Трек".

По данным комиссии, Ровенская область на контрольных показателях и может попасть в "красную" зону.

В Ровенской области высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть - в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации, пишет издание.

"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Издание пишет, если завтра будут такие же показатели, то государственная комиссия в субботу отправит Ровенскую область в "красную" зону.

Напомним, в Тернополе усилили карантин из-за коронавируса.

Отметим, в Киевской школе экономики спрогнозировали, что в "красную" зону карантина могут попасть более половины регионов в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарантинРовенская область
Читайте также
В Киеве ввели новые правила проезда в транспорте: что изменилось
Общенациональный локдаун поддерживают только четверть украинцев
Прогноз погоды