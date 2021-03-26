"Красную" зону карантина могут завтра расширить: какая область под угрозой

"Красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ровенская область на грани попадания в эту зону.
Об этом объявили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Радио Трек".
По данным комиссии, Ровенская область на контрольных показателях и может попасть в "красную" зону.
В Ровенской области высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть - в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации, пишет издание.
"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.
Издание пишет, если завтра будут такие же показатели, то государственная комиссия в субботу отправит Ровенскую область в "красную" зону.
Напомним, в Тернополе усилили карантин из-за коронавируса.
Отметим, в Киевской школе экономики спрогнозировали, что в "красную" зону карантина могут попасть более половины регионов в Украине.