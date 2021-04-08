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"Красную" зону карантина расширяют: как будут ездить поезда

Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" обработает формат ограничений в Запорожской и Хмельницкой областях, которые с 9 апреля отнесены в "красную" зону. Пока поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не ограничатся.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Вместе с тем, по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

"Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку/высадку пассажиров на территории области не смогут сделать", - написал он.

В Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

Напомним, на фоне угрозы локдауна власти Запорожья решили ужесточить карантинные ограничения.

Кроме того, ранее в Кабинете министров назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

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