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"Червону" зону карантину розширюють: як будуть їздити поїзди

Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях, які з 9 квітня віднесені до "червоної" зони. Поки потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Разом з тим, за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області.

"Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть", - написав він.

У Запорізькій області приміські поїзди на даний час курсують без змін.

Нагадаємо, на тлі загрози локдауну влада Запоріжжя вирішили посилити карантинні обмеження.

Крім того, раніше в Кабінеті міністрів назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

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