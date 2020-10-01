В "красную зону" попали два города

Согласно новому карантинному зонированию, к так называемой "красной зоне" в Украине отнесли два города. В ней, как и неделей ранее, остался Тернополь.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 5 октября в "красной зоне" будут Тернополь и Канев Черкасской области.

По сравнению с предыдущим зонированием из "красной зоны" вышли Бережаны Тернопольской области.

С 00:00 5 октября в Тернополе будут действовать следующие ограничения:

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, а высадка разрешается;

прием посетителей учреждениями культуры, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивными центрами и другими развлекательными заведениями (в том числе кинотеатрами);

запрещена работа учреждений торговли, но с исключениями. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Также разрешено ведение банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, работа АЗС, СТО, объектов почтовой связи и ремонт компьютеров;

запрещено посещение социальных или реабилитационных учреждений. Кроме учреждений, которые предоставляют социальные экстренные услуги, работы центров учета бездомных и так далее.

Напомним, Тернополь находится в "красной зоне" с 28 сентября.

Как писало РБК-Украина, Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".