У "червону зону" потрапили два міста

Згідно з новим карантинним зонуванням, до так званої "червоної зони" в Україні віднесли два міста. У ній, як і тижнем раніше, залишився Тернопіль.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС з 5 жовтня у "червоній зоні" будуть Тернопіль і Канів Черкаської області.

У порівнянні з попереднім зонуванням з "червоної зони" вийшли Бережани Тернопільської області.

З 00:00 5 жовтня у Тернополі будуть діяти такі обмеження:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення, а висадка дозволяється;

прийом відвідувачів установами культури, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивними центрами та іншими розважальними закладами (в тому числі кінотеатрами);

заборонена робота закладів торгівлі, але з винятками. Дозволяється торгівля продуктами, паливом, засобами гігієни, ліками, медичними виробами, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом.

Також дозволене ведення банківської та страхової діяльності, медичної та ветеринарної практики, робота АЗС, СТО, об'єктів поштового зв'язку та ремонт комп'ютерів;

заборонене відвідування соціальних або реабілітаційних установ. Крім установ, які надають соціальні екстрені послуги, роботи центрів обліку бездомних і так далі.

Нагадаємо, Тернопіль знаходиться у "червоній зоні" з 28 вересня.

Як писало РБК-Україна, Київ ще два тижні буде перебувати в "жовтій зоні".