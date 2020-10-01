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У "червону зону" потрапили два міста

Автор: Юлія Струк

Згідно з новим карантинним зонуванням, до так званої "червоної зони" в Україні віднесли два міста. У ній, як і тижнем раніше, залишився Тернопіль.

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Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС з 5 жовтня у "червоній зоні" будуть Тернопіль і Канів Черкаської області.

У порівнянні з попереднім зонуванням з "червоної зони" вийшли Бережани Тернопільської області.

З 00:00 5 жовтня у Тернополі будуть діяти такі обмеження:

  • посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення, а висадка дозволяється;
  • прийом відвідувачів установами культури, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивними центрами та іншими розважальними закладами (в тому числі кінотеатрами);
  • заборонена робота закладів торгівлі, але з винятками. Дозволяється торгівля продуктами, паливом, засобами гігієни, ліками, медичними виробами, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом.
  • Також дозволене ведення банківської та страхової діяльності, медичної та ветеринарної практики, робота АЗС, СТО, об'єктів поштового зв'язку та ремонт комп'ютерів;
  • заборонене відвідування соціальних або реабілітаційних установ. Крім установ, які надають соціальні екстрені послуги, роботи центрів обліку бездомних і так далі.

Нагадаємо, Тернопіль знаходиться у "червоній зоні" з 28 вересня.

Як писало РБК-Україна, Київ ще два тижні буде перебувати в "жовтій зоні".

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