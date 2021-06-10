В Кропивницком на выходных откроют центр массовой COVID-вакцинации

В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, в Кропивницком заработает центр массовой вакцинации населения от COVID-19 . Его открывают на базе санатория-профилактория "Юность" Центральноукраинского государственного педагогического университета им. В. Винниченко.

"В течение этих дней с 09:00 до 15:00 все желающие имеют возможность сделать антиковидную прививку по адресу: проспект Студенческий, 19 (санаторий-профилакторий "Юность" Центральноукраинского государственного педагогического университета им. В. Винниченко)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении здравоохранения городского совета, вакцинация будет осуществляться бесплатно мобильными бригадами КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 г. Кропивницького" вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт.

При этом приоритет будет предоставляться гражданам, зарегистрированным в приложении "Дія", лицам старше 60 лет и из групп риска. Семейные врачи проводят активную работу по уведомлению такого контингента населения о возможности вакцинации.