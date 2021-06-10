У Кропивницькому на вихідних відкриють центр масової COVID-вакцинації

Найближчими вихідними, 12 та 13 червня, у Кропивницькому запрацює центр масової вакцинації населення від COVID-19 . Його відкривають на базі санаторію-профілакторію "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Про це повідомляє прес-служба Кропивницької міської ради.

"Упродовж цих днів із 09:00 до 15:00 усі охочі мають можливість зробити антиковідне щеплення за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради, вакцинація здійснюватиметься безкоштовно мобільними бригадами КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт.

При цьому пріоритет надаватиметься громадянам, зареєстрованим в додатку "Дія", особам старшим 60 років та з груп ризику. Сімейні лікарі проводять активну роботу зі сповіщення такого контингенту населення про можливість вакцинації.