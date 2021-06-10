RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кропивницькому на вихідних відкриють центр масової COVID-вакцинації

Автор: Андрій Василюк

Найближчими вихідними, 12 та 13 червня, у Кропивницькому запрацює центр масової вакцинації населення від COVID-19. Його відкривають на базі санаторію-профілакторію "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Про це повідомляє прес-служба Кропивницької міської ради.

"Упродовж цих днів із 09:00 до 15:00 усі охочі мають можливість зробити антиковідне щеплення за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій "Юність" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради, вакцинація здійснюватиметься безкоштовно мобільними бригадами КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт.

При цьому пріоритет надаватиметься громадянам, зареєстрованим в додатку "Дія", особам старшим 60 років та з груп ризику. Сімейні лікарі проводять активну роботу зі сповіщення такого контингенту населення про можливість вакцинації.

Нагадаємо, у курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі охочі. Вони відкриються вже наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус