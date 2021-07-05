В Крыму зафиксировали новый антирекорд по количеству больных на COVID

В оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости на коронавирус. Там, за минувшие сутки обнаружили 337 случаев заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
"За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества больных - 293 обнаружены при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных лиц, 4 случая привезенные из-за границы",- написал он.
Аксенов добавил, что количество лиц, которые выздоровели в течение суток, составляет 17, а количество обследованных - 4 663 человека.
Отметим, что рекордный суточный показатель заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму за все время пандемии ранее составил 365 человек.
Напомним, что в Крыму обнаружили штаммы коронавируса, которые были впервые обнаружены в Великобритании ("Альфа") и Индии ("Дельта").
Добавим, что на оккупированном полуострове продлили действие карантина до 1 сентября текущего года.