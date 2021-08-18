Кулеба рассказал, будет ли Украина закрывать границы из-за штамма "Дельта" 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в эфире "Завтрака с 1+1".
"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.
Напомним, в Полтавской области подтвердили 30 случаев заражение штаммом "Дельта".
Добавим, недавно в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".