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Кулеба рассказал, будет ли Украина закрывать границы из-за штамма "Дельта" 

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма "Дельта". Однако правила въезда уже ужесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", - сказал он.

Напомним, в Полтавской области подтвердили 30 случаев заражение штаммом "Дельта".

Добавим, недавно в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".

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МИД УкраиныДмитрий КулебаКарантинГраница с УкраинойКоронавирус "Дельта"