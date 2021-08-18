Кулеба розповів, чи закриватиме Україна кордони через штам "Дельта" 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні поки не планують закривати кордони через новий штам "Дельта". Однак правила в'їзду вже посилені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи, але повне закриття кордону наразі є не на порядку денному", - сказав він.
Нагадаємо, у Полтавській області підтвердили 30 випадків зараження штамом "Дельта".
Додамо, нещодавно в Сумській області зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельта".