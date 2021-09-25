Lancet распустил рабочую группу, которая расследовала происхождение COVID-19

Председатель комиссии по коронавирусу международного журнала Lancet Джеффри Сакс распустил рабочую группу, которая занималась изучением происхождения COVID-19. Причина - конфликт интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Предполагается, что распущенная группа может быть связана с организацией EcoHealth Alliance, чей офис находится в Нью-Йорке. По информации издания, эта организация на средства госбюджета США занималась изучением коронавируса летучих мышей вместе с институтом вирусологии в Ухани.
Сакса смутило то, что глава рабочей группы Питер Дасзак является президентом EcoHealth Alliance и ученые, входящие в группу, также работали с ним или с этой организацией. Кроме того, Дасзак является противником версии лабораторного происхождения коронавируса. Он совместно с ВОЗ посещал Ухань и после этого Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что вирус "вряд ли был создан искусственно".
Сакс заявил, что не хочет иметь рабочую группу, которая будет иметь собственный интерес в расследовании происхождения коронавируса. И комиссия по COVID-19, которую возглавляет Сакс, продолжит изучать происхождение вируса и опубликует свой доклад в 2022 году.
Напомним, что в ВОЗ сделали заявление по происхождению коронавируса. Там заявили, что Китай может сам провести дополнительные исследования.
Ранее сообщалось, что Байден прокомментировал отчет разведки США по происхождению коронавируса. Он заявил, что не успокоится, пока не выяснит правду.