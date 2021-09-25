Lancet распустил рабочую группу, которая расследовала происхождение COVID-19

Предполагается, что распущенная группа может быть связана с организацией EcoHealth Alliance, чей офис находится в Нью-Йорке. По информации издания, эта организация на средства госбюджета США занималась изучением коронавируса летучих мышей вместе с институтом вирусологии в Ухани.

Сакса смутило то, что глава рабочей группы Питер Дасзак является президентом EcoHealth Alliance и ученые, входящие в группу, также работали с ним или с этой организацией. Кроме того, Дасзак является противником версии лабораторного происхождения коронавируса. Он совместно с ВОЗ посещал Ухань и после этого Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что вирус "вряд ли был создан искусственно".

Сакс заявил, что не хочет иметь рабочую группу, которая будет иметь собственный интерес в расследовании происхождения коронавируса. И комиссия по COVID-19, которую возглавляет Сакс, продолжит изучать происхождение вируса и опубликует свой доклад в 2022 году.