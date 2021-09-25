Lancet розпустив робочу групу, яка розслідувала походження COVID-19

Передбачається, що розпущена група може бути пов'язана з організацією EcoHealth Alliance, чий офіс знаходиться в Нью-Йорку. За інформацією видання, ця організація на кошти держбюджету США займалася вивченням коронавірусу кажанів разом з інститутом вірусології в Ухані.

Сакса збентежило те, що глава робочої групи Пітер Дасзак є президентом EcoHealth Alliance і вчені, що входять до групи, також працювали з ним або з цією організацією. Крім того, Дасзак є противником версії лабораторного походження коронавірусу. Він спільно з ВООЗ відвідував Ухань і після цього Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновок, що вірус "навряд чи був створений штучно".

Сакс заявив, що не хоче мати робочу групу, яка матиме власний інтерес у розслідуванні походження коронавірусу. І комісія з COVID-19, яку очолює Сакс, продовжить вивчати походження вірусу та опублікує свою доповідь у 2022 році.