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Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 04 октября 2020 14:35
Личный помощник Трампа заразился коронавирусом Фото: Дональд Трамп и Ник Луна (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: РБК-Украина

Личный помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ник Луна сдал тест на коронавирус. Его результат оказался положительным.

Об этом сообщает Bloomberg.

COVID-19 у Луны подтвердился через сутки после того, как Трампа госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Луна сопровождал Трампа в большинстве его поездок, в том числе при участии помощницы американского президента Хоуп Хикс, также заразившейся коронавирусом ранее.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

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