ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Особистий помічник Трампа заразився коронавірусом

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 04 жовтня 2020 14:35
Особистий помічник Трампа заразився коронавірусом Фото: Дональд Трамп і Нік Місяць (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: РБК-Україна

Особистий помічник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Нік Луна здав тест на коронавірус. Його результат виявився позитивним.

Про це повідомляє Bloomberg.

COVID-19 у Місяця підтвердився через добу після того, як Трампа госпіталізували у військово-медичний госпіталь імені Уолтера Ріда.

Місяць супроводжував Трампа в більшості його поїздок, в тому числі за участю помічниці американського президента Хоуп Хікс, також зараженій коронавірусом раніше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Попри хворобу, Трамп не передав свої повноваження віце-президенту Майку Пенс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19