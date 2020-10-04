Особистий помічник Трампа заразився коронавірусом

Особистий помічник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Нік Луна здав тест на коронавірус. Його результат виявився позитивним.

Про це повідомляє Bloomberg.

COVID-19 у Місяця підтвердився через добу після того, як Трампа госпіталізували у військово-медичний госпіталь імені Уолтера Ріда.

Місяць супроводжував Трампа в більшості його поїздок, в тому числі за участю помічниці американського президента Хоуп Хікс, також зараженій коронавірусом раніше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Попри хворобу, Трамп не передав свої повноваження віце-президенту Майку Пенс.