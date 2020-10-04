Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

Личный помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ник Луна сдал тест на коронавирус. Его результат оказался положительным.

Об этом сообщает Bloomberg.

COVID-19 у Луны подтвердился через сутки после того, как Трампа госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Луна сопровождал Трампа в большинстве его поездок, в том числе при участии помощницы американского президента Хоуп Хикс, также заразившейся коронавирусом ранее.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.