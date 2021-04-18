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В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer

Новина українською → Киевская область, Воскресенье 18 апреля 2021 15:18
В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer Фото: в Украине стартовала вакцинация препаратом Pfizer (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 18 апреля, в Украине началась вакцинация населения препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. Первые прививки вакциной Comirnaty сделали в Киевской области.

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Киевская область получила первые 1170 доз вакцины компании Pfizer для прививки работников и жильцов домов для престарелых.

"Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и делать прививки", - рассказали в ОГА.

Сегодня вакцинация должна начаться в двух специализированных учреждениях Киевской области. В Бородянском психоневрологическом интернате вакцинируют 78 работников и 42 жителей, а в Белоцерковском психоневрологическом интернате - 84 работников и 12 жителей.

Среди первых прививку вакциной Comirnaty получила и.о. директора Бородянского психоневрологического интерната Инна Иваненко.

Фото: в Украине стартовала вакцинация препаратом Pfizer (facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.

Как рассказали в Минздраве, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов для престарелых.

Добавим, вчера вакцину Pfizer начали развозить по регионам Украины. Первой должна была получить вакцину Киевская область.

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